Жена принца Чарльза продолжает активно работать и посещать мероприятия. На днях она прибыла в Оксфорд без мужа. Герцогиня Корнуольская приехала в хоспис Helen & Douglas House для детей и подростков, где общалась с сотрудниками заведения.

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Образ герцогини Камиллы

Герцогиня появилась перед камерами в элегантном образе. Она выбрала темно-синее платье с белым принтом и воротничком. Лаконичный наряд Камилла соединила с бежевыми туфлями на невысоком каблуке.

Герцогиня Корнуольская дополнила аутфит золотыми цепочками с подвесками и серьгами, а также изящным браслетом на руке и массивной кольцом.

Камилла классически уложила волосы и сделала на лице легкий макияж. Она накрасила стрелки и подчеркнула губы розовой помадой.



Герцогиня Корнуольская / Фото Getty Images