Герцоги Кембриджські показали миле фото принца Джорджа напередодні його 8-річчя
Джерело:інстаграм герцогів Кембриджських
Старшому синові принца Вільяма і Кейт Міддлтон принцові Джорджу виповнилося 8 років. Напередодні дня народження герцоги показали нове портретне фото сина. Його зробила зіркова матуся Кетрін.
22 липня синові принца Вільяма та Кейт Міддлтон принцові Джорджу виповнилося 8 років. Перед днем народження герцоги опублікували на офіційній сторінці нове фото хлопчика.
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Портрет принца Джорджа
Автором світлини сина вкотре стала Кейт Міддлтон. Вона часто фотографує дітей, а згодом ці портрети показують у мережі.
На новому знімку принц Джордж сидить на капоті автомобіля і щиро усміхається. Він одягнений у сині шорти та оранжево-синю сорочку-поло.
Виповнюється 8 (!) завтра,
– написав принц Вільям.
Зазначимо, що цього року герцоги Кембриджські сумнівалися, чи варто викладати нове фото Джорджа в інстаграм. Все тому, що після публічних виходів з батьками на матчі Євро-2020, хлопчик стикнувся з хвилею глузування. Так, у мережі насміхалися з емоцій принца після програшу Англії. Очевидно, що Кейт і Вільям не хочуть відходити від традицій.
Портрет принца Джорджа / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських
Реакція мережі
Користувачі інстаграму задоволені тим, що змогли побачити нове фото принца Джорджа. Вони вітають хлопця з днем народження та зазначають, що Джордж неймовірно схожий на батька.
- "Дякуємо, що поділилися фото. Ми любимо принца Джорджа";
- "Схожий на Вільяма";
- "Він має такий дорослий вигляд. Неймовірне фото, що підкреслило його зрілість та миловидність";
- "Дякуємо вам велике, що поділилися цим чарівним фото з нами. Принц Джордж завжди був неймовірною дитиною, а тепер він стає чудовим юнаком";
- "Стає схожий на принца Вільяма з кожним днем все більше".