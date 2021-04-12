У Генрі Кавілла із "Супермена" – нова дівчина: романтичне фото пари

Голлівудський актор Генрі Кавілл, схоже, зав'язав роман з новою дівчиною. Нею стала співробітниця продюсерської компанії Legendary Pictures Наталі Віскузо. Пара вдвох одночасно оприлюднила романтичні фото.

На інстаграм-акаунті Генрі Кавілл зачаровано дивиться на дівчину, коли та роздумує над грою у шахи. Фотосесія відбулась вдома в затишній атмосфері.

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Це я виглядаю спокійним і впевненим незадовго до того, як моя любов, красуня і розумниця Наталі, знищила мене в шахи,

– підписав фото "Супермен" Кавілл.

Таке ж фото розмістила у своєму інстаграм-профілі Наталі, але з іншим підписом: "Вчу мого дорогого Генрі грати в шахи ... або, може бути, він дозволяє мені вигравати?". Відомо, що пара могла познайомитись на зйомках фільму "Людина зі сталі", оскільки там жінка допомагала у знімальному процесі.

Романтичне фото закохані оприлюднили 11 квітня, в неділю, і з того часу отримали чимало захопливих коментарів від фанатів. Деякі навіть зазначили, що таке фото є чудовим продовженням популярного серіалу Netflix "Ферзевий гамбіт". Але чимало прихильниць Кавілла не були радими побачити, що в їхнього улюбленця з'явилась нова пасія.

Що відомо про особисте життя Генрі Кавілла?

Раніше ЗМІ помилково вважали, що обраницею Генрі Кавілла стала еколог і фітнес-модель Даніель Босолей, яка є дуже схожою до Наталі Віскузо.