Голливудский актер Генри Кавилл, похоже, завязал роман с новой девушкой. Ею стала сотрудница продюсерской компании Legendary Pictures Натали Вискузо. Пара вдвоем одновременно обнародовала романтические фото.

На фото в инстаграм-аккаунте Генри Кавилл очаровательно смотрит на девушку, когда та раздумывает над игрой в шахматы. Фотосессия состоялась дома в уютной атмосфере.

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Это я выгляжу спокойным и уверенным незадолго до того, как моя любовь, красавица и умница Натали, уничтожила меня в шахматы,

– подписал фото "Супермен" Кавилл.

Такое же фото разместила в своем инстаграм-профиле Натали, но с другой подписью: "Учу моего дорогого Генри играть в шахматы... или, может быть, он позволяет мне выигрывать?". Известно, что пара могла познакомиться на съемках фильма "Человек из стали", поскольку там женщина помогала в съемочном процессе.

Романтическое фото влюбленные обнародовали 11 апреля, в воскресенье, и с тех пор получили немало восхищенных комментариев от фанатов. Некоторые даже отметили, что такое фото является замечательным продолжением популярного сериала Netflix "Ход королевы". Но многие поклонницы Кавилла не были рады увидеть, что у их любимца появилась новая пассия.

Что известно о личной жизни Генри Кавилла?

Ранее СМИ ошибочно полагали, что избранницей Генри Кавилла стала эколог и фитнес-модель Даниэль Босолей, которая очень похожа на Натали Вискузо.