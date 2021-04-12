У Генрі Кавілла із "Супермена" – нова дівчина: романтичне фото пари
Голлівудський актор Генрі Кавілл, схоже, зав'язав роман з новою дівчиною. Нею стала співробітниця продюсерської компанії Legendary Pictures Наталі Віскузо. Пара вдвох одночасно оприлюднила романтичні фото.
Джерело:24 канал
На інстаграм-акаунті Генрі Кавілл зачаровано дивиться на дівчину, коли та роздумує над грою у шахи. Фотосесія відбулась вдома в затишній атмосфері.
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Це я виглядаю спокійним і впевненим незадовго до того, як моя любов, красуня і розумниця Наталі, знищила мене в шахи,
– підписав фото "Супермен" Кавілл.
Таке ж фото розмістила у своєму інстаграм-профілі Наталі, але з іншим підписом: "Вчу мого дорогого Генрі грати в шахи ... або, може бути, він дозволяє мені вигравати?". Відомо, що пара могла познайомитись на зйомках фільму "Людина зі сталі", оскільки там жінка допомагала у знімальному процесі.
Романтичне фото закохані оприлюднили 11 квітня, в неділю, і з того часу отримали чимало захопливих коментарів від фанатів. Деякі навіть зазначили, що таке фото є чудовим продовженням популярного серіалу Netflix "Ферзевий гамбіт". Але чимало прихильниць Кавілла не були радими побачити, що в їхнього улюбленця з'явилась нова пасія.
Що відомо про особисте життя Генрі Кавілла?
- Раніше ЗМІ помилково вважали, що обраницею Генрі Кавілла стала еколог і фітнес-модель Даніель Босолей, яка є дуже схожою до Наталі Віскузо.
- Раніше, у 2009 році, він зустрічався із британською вершницею Еллен Вітакер. У 2011 році вони оголосили, що заручені, але вже через рік пара розійшлась.
- Влітку 2013 року Генрі зустрічався з актрисою Кейлі Куоко, але через кілька тижнів цей роман закінчився.
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