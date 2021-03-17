З кожним днем люблю все більше, – Геллі Беррі зворушливо привітала доньку з 13-річчям

Джерело:інстаграм Геллі Беррі
Відома голлівудська акторка Геллі Беррі привітала свою доньку Нахлу з днем народження. Доньці зірці виповнилося 13 років. Геллі з нагоди цього показала ніжне фото з дівчинкою.
Голлівудська акторка Геллі Беррі виховує двох дітей. Днями її доньці Нахлі виповнилося 13 років – тому зірка святкує день народження дівчинки.
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Знаменитість опублікувала архівне фото, де зображена з Нахлою. На світлині зіркова матуся щиро усміхається, як і її донька. Кадр має деякі пошкодження, але він однаково дуже зворушливий та ніжний.
"Не має значення, скільки разів я говорила їй, як люблю її, з кожним днем я люблю її ще більше. З 13-річчям", – написала Геллі Беррі під знімком.
Шанувальники акторки, її рідні та друзі приєдналися до привітань Нахли: