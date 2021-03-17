З кожним днем люблю все більше, – Геллі Беррі зворушливо привітала доньку з 13-річчям

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Джерело:

інстаграм Геллі Беррі

Відома голлівудська акторка Геллі Беррі привітала свою доньку Нахлу з днем народження. Доньці зірці виповнилося 13 років. Геллі з нагоди цього показала ніжне фото з дівчинкою.

Голлівудська акторка Геллі Беррі виховує двох дітей. Днями її доньці Нахлі виповнилося 13 років – тому зірка святкує день народження дівчинки.

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Геллі Беррі привітала доньку

Знаменитість опублікувала архівне фото, де зображена з Нахлою. На світлині зіркова матуся щиро усміхається, як і її донька. Кадр має деякі пошкодження, але він однаково дуже зворушливий та ніжний.

"Не має значення, скільки разів я говорила їй, як люблю її, з кожним днем я люблю її ще більше. З 13-річчям", – написала Геллі Беррі під знімком.

Шанувальники акторки, її рідні та друзі приєдналися до привітань Нахли:

  • Закохалась у це фото. З днем народження;
  • Найщасливішого дня народження;
  • Невже їй 13? Вітаю;
  • Чарівні! З днем народження, Нахло! Пишаємось тобою;
  • Як швидко летить час. Щасливого дня народження.

Особисте життя Геллі Беррі

  • Голівудська акторка виховує двох дітей – дочку Нахлу від цивільного чоловіка, моделі Габріела Обрі. З ним зірка розійшлася в 2010 році.
  • Також зірка має сина Масе, який народився у 2013 році в шлюбі з актором Олів'є Мартінесом.
  • Раніше Геллі Беррі розповідала, що виховує Масе без гендерних стереотипів.