Відома американська акторка Геллі Беррі розповіла про те, як вона виховує сина. Зірка зізналась, що намагається "зламати установки" про гендерні стереотипи, які йому нав'язує суспільство.

Джерело: The Daily Mail

54-річна американська акторка Геллі Беррі рідко розсекречує питання щодо її особистого життя. Але днями вона розповіла, як виховує сина.

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Геллі Беррі про виховання сина

Акторка має двох дітей: 12-річну донку Нахлу та 7-річного сина Масе. Особливо уважно зірка ставиться до спілкування з сином, адже для неї є важливим питання гендерної рівності.

Геллі Беррі зізналась, що зрозуміла, що потрібно починати з себе. А тому, як тільки Масе виповнилося 5 років, зіркова матуся почала часто спілкуватись з сином про відмінності хлопчиків та дівчаток. Акторка наголосила, що бачила, як суспільство нав'язує йому гендерні стереотипи.

Я прямо бачила, як суспільство навчило його ставити себе вище дівчаток. Я повинна була зламати ці установки і дати йому інші перспективи. Мені треба було кинути йому виклик, попросити його розібратися, звідки це все підсвідомо в ньому береться,

– розповіла Геллі Беррі.

Знаменитість додала, що завжди перевіряє, як син засвоює розмови з нею. "Оскільки ми постійно ведемо з сином ці розмови, можу з упевненістю сказати, що він виросте людиною, рефлексуючим на цю тему. Він буде непохитний у цьому питанні – це більше, ніж просто прийняття. Я весь час кидаю йому виклик. Наприклад, питаю: "Чому цей колір прийнято вважати дівчачим?"", – поділилась Геллі Беррі.