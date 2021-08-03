Гайді Клум святкує річницю весілля в Італії: там вона вийшла заміж 2 роки тому

Німецька супермодель Гайді Клум разом зі своїм чоловіком вирішили символічно відсвяткувати 2 річницю весілля. Вони відпочивають на острові Капрі, де й одружилися.

3 серпня 2019 року німецька супермодель Гайді Клум та гітарист гурту Tokio Hotel Том Каулітц одружилися. Весільну церемонію вони зіграли на італійському острові Капрі, де також провели медовий місяць.

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Гайді Клум на відпочинку з чоловіком

Через пандемію коронавірусу 1 річницю весілля подружжя провело в Лос-Анджелесі. Вже цього року вони змогли відправитися в те місце, де розпочалась історія їхньої сім'ї. Разом з закоханими відпочивають донька Гайді Гелен і брат-близнюк Тома Білл.

Знаменитості проводять час на яхті, катаються на водних мотоциклах, а також часто гуляють островом та фотографуються біля архітектурних пам'яток.

Для перегляду фото гортайте праворуч:

Раніше супермодель показала архівне фото з весілля з Томом Каулітцом. "З річницею, моя любов! Капрі, 3 серпня 2019", – привітала Гайді коханого.

Що відомо про весілля Гайді Клум та Тома Каулітца