Немецкая топмодель и ведущая Хайди Клум поразила новым селфи. Звезда сфотографировалась в постели топлес, засветив обольстительное тело.

Мать четверых детей и культовая модель в свои 47 лет не прекращает публиковать эротические фото в инстаграм-профиле. Для нового кадра Хайди Клум позировала топлес, прикрыв обнаженную грудь одеялом.

Горячо Надя Дорофеева похвасталась ягодицами в пастельном бикини:

На черно-белой фотографии звезда позировала в постели. Из белья на ней были лишь крошечные стринги, которые не скрыли ни хрупкую талию, ни аппетитные ягодицы. Грудь без бюстгальтера она эротично держала рукой и заслонила белой простыней.

Несмотря на то, что Хайди Клум не подобрала одежду, она красовалась в постели с роскошным вечерним макияжем с темными тенями и стрелками. Модель выпятила пухлые губы, посылая поцелуи почти 8 миллионам фолловеров. Волосы знаменитость обольстительно раскинула на подушке, а в кадре засветила не только изгибы сексуального тела, но и татуировки на правой руке.



Обнаженная Хайди Клум в постели / Фото Instagram / @heidiklum