Гастролерка Ані Лорак знову повернулась в Україну: артистка готує до випуску українську пісню

Співачка Ані Лорак, яка під час окупації Криму та Донбасу жила і гастролювала в Росії, знову прилетіла в Україну. За її словами, вони швидко готують до випуску нову пісню, яка буде на українській мові. Користувачі мережі неоднозначно відреагували на її приїзд.

Одіозна Ані Лорак прилетіла в Україну кілька днів тому. У своєму інстаграмі вона залишила фото, де позує у строгій чорній сукні біля багатоповерхівки Києва. Востаннє співачка була у Києві в січні 2021 року.

До слова Ані Лорак розповіла, чи змінилось ставлення українців до неї з приходом нової влади

"Місто натхнення. Ми знову готуємо бомбу в турборежимі. Як думаєте, що вас чекає?" – йдеться у дописі Лорак.

Фанати запитали її у коментарях, чи це буде композиція українською мовою, на що та відповіла "Так". Чимало підписників Ані Лорак запідозрили, що вона прилетіла для участі у фестивалі Atlas Weekend, але у списку виконавців її заявлено не було.

Реакція мережі

Фанати розділились у думках з приводу приїзду Лорак в Україну. Були такі, що засудили її повернення, але знайшлись і ті, які зраділи новині і попросили артистку приїхати у їхнє місто чи дати тур Україною.

"Ви вже стільки намутили всього, що пісня українською не допоможе вилізти з цього г*вна";

"Це що виходить, що треба на Батьківщину з'їздити і так переживати";

"Шкода, що тобі в'їзд в Україну не заборонили";

"Чому тоді не "надихатись" на Московії?";

"Розкажи чому на серці жаль? Кидай ту "расею", вони тобі чужі люди, та їдь додому назавжди, українці – добрі, пробачать. Проси пробачення, бо винна".