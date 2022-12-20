70-річний Гарві Вайнштейн може ніколи більше не вийти на волю. Цього й хотіла італійка, яка відмовилася афішувати своє ім'я й представилася "Джейн Доу №1".

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У суді ексмодель розповіла, що стала жертвою Вайнштейна в лютому 2013 року, коли приїхала в Лос-Анджелес. Він зґвалтував її в готельному номері та змушував до орального сексу. Тож тепер кінопродюсеру з Голлівуду загрожує ще один тюремний термін – до 24 років за ґратами в Каліфорнії.

Гарві Вайнштейн назавжди знищив частину мене тієї ночі 2013 року. Я ніколи не поверну цього. Кримінальний процес був жорстоким, адвокати Вайнштейна влаштували мені пекло в ролі свідка. Але я знала, що маю довести справу до кінця, і я це зробила. Я сподіваюся, що Вайнштейн ніколи не побачить щось за межами камери за свого життя,

– відреагувала так звана "Джейн Доу №1".

Цікаво, що разом з тим суд присяжних у Лос-Анджелесі виправдав Вайнштейна за звинуваченням у сексуальному насильстві над масажисткою, яка лікувала його в готелі 2010 року, та дружиною губернатора Каліфорнії Дженніфер Сібел. Усе через брак доказів.

"Гарві Вайнштейн ніколи не зможе зґвалтувати іншу жінку. Він проведе решту свого життя за ґратами, де йому й місце", – відреагував на рішення суду губернатор Ґевін Ньюсом.

Варто нагадати, що 11 березня 2020 року Вайнштейна засудили до 23 років за зґвалтування та злочинні дії сексуального характеру. Серед його жертв Анджеліна Джолі, Ума Турман, Гвінет Пелтроу, Сальма Хайєк, Кара Делевінь, Ольга Куриленко та інші.

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