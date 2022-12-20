70-летний Харви Вайнштейн может никогда больше не выйти на свободу. Этого и хотела итальянка, отказавшаяся афишировать свое имя и представившаяся "Джейн Доу №1".

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В суде экс-модель рассказала, что стала жертвой Вайнштейна в феврале 2013 года, когда приехала в Лос-Анджелес. Он изнасиловал ее в гостиничном номере и принуждал к оральному сексу. Теперь кинопродюсеру из Голливуда грозит еще один тюремный срок – до 24 лет за решеткой в Калифорнии.

Харви Вайнштейн навсегда уничтожил часть меня в ту ночь 2013 года. Я никогда не верну этого. Уголовный процесс был жесток, адвокаты Вайнштейна устроили мне ад в роли свидетеля. Но я знала, что должна довести дело до конца, и я это сделала. Я надеюсь, что Вайнштейн никогда не увидит что-то за пределами камеры за свою жизнь,

– отреагировала так называемая "Джейн Доу №1".

Интересно, что суд присяжных в Лос-Анджелесе оправдал Вайнштейна по обвинению в сексуальном насилии над массажисткой, которая лечила его в отеле 2010 года, и женой губернатора Калифорнии Дженнифер Сибел. Все из-за неимения доказательств.

"Харви Вайнштейн никогда не сможет изнасиловать другую женщину. Он проведет оставшуюся жизнь за решеткой, где ему и место", – отреагировал на решение суда губернатор Гевин Ньюсом.

Следует напомнить, что 11 марта 2020 года Вайнштейна приговорили к 23 годам за изнасилование и преступные действия сексуального характера. Среди его жертв Анджелина Джоли, Ума Турман, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек, Кара Делевинь, Ольга Куриленко и другие.

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