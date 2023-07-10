Після перемоги на Вімблдоні: Гаррі Стайлз запросив Еліну Світоліну на свій концерт

Українська тенісистка Еліна Світоліна перемогла білоруску Вікторію Азаренко й вийшла до чвертьфіналу жіночих змагань Вімблдону. На цьому радісні новини не закінчилися, бо тепер вона ще матиме змогу відвідати виступ свого улюбленого співака Гаррі Стайлза, який думала, що цього року пропустить через змагання.

Виконавець запросив спортсменку на свій концерт. Це трапилося після того, як Еліна Світоліна повідомила, що змушена подарувати два квитки на виступ до співака у Відні через турнір. Тенісистці вдалося вибороти перемогу у складному матчі, й співак привітав її, зробивши приємний сюрприз.

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Гаррі Стайлз запросив Еліну Світоліну на свій концерт

Співак дізнався, що українська спортсменка є його фанаткою й хотіла відвідати виступ. Тож він написав Еліні про те, що вона може прийти на будь-який з чотирьох його концертів, які незабаром відбудуться. До того ж артист побажав Світоліній успіхів у турнірі.

Вітаю! У нас попереду ще чотири шоу, ти можеш прийти на будь-яке з них. Нехай щастить у турнірі,

– написав Гаррі Стайлз під фото спортсменки.

До слова, Гаррі Стайлз часто висловлює підтримку Україні на своїх концертах. Зокрема, під час свого виступу в британському Ковентрі у процесі виконання пісні Sign of the Times артист розгорнув український прапор та пройшовся з ним по сцені. Своєю чергою глядачі в залі відреагували бурхливими оплесками та вигуками.