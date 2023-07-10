Исполнитель пригласил спортсменку на свой концерт. Это произошло после того, как Элина Свитолина сообщила, что вынуждена подарить два билета на выступление к певцу в Вене из-за турнира. Теннисистке удалось одержать победу в сложном матче, и певец поздравил ее, сделав приятный сюрприз.

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Гарри Стайлз пригласил Элину Светолину на свой концерт

Певец узнал, что украинская спортсменка является его фанатом и хотела посетить выступление. Он написал Элине, что она может прийти на любой из четырех его концертов, которые вскоре состоятся. К тому же артист пожелал Светолиной удачи в турнире.

Поздравляю! У нас впереди еще четыре шоу, ты можешь прийти на любое из них. Удачи в турнире,

– написал Гарри Стайлз под фото спортсменки.

К слову, Гарри Стайлз часто выражает поддержку Украине на своих концертах. В частности, во время выступления в британском Ковентре в процессе исполнения песни Sign of the Times артист развернул украинский флаг и прошелся с ним по сцене. В свою очередь зрители в зале отреагировали бурными аплодисментами и возгласами.