Виконавець запросив спортсменку на свій концерт. Це трапилося після того, як Еліна Світоліна повідомила, що змушена подарувати два квитки на виступ до співака у Відні через турнір. Тенісистці вдалося вибороти перемогу у складному матчі, й співак привітав її, зробивши приємний сюрприз.

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Гаррі Стайлз запросив Еліну Світоліну на свій концерт

Співак дізнався, що українська спортсменка є його фанаткою й хотіла відвідати виступ. Тож він написав Еліні про те, що вона може прийти на будь-який з чотирьох його концертів, які незабаром відбудуться. До того ж артист побажав Світоліній успіхів у турнірі.

Вітаю! У нас попереду ще чотири шоу, ти можеш прийти на будь-яке з них. Нехай щастить у турнірі,

– написав Гаррі Стайлз під фото спортсменки.

До слова, Гаррі Стайлз часто висловлює підтримку Україні на своїх концертах. Зокрема, під час свого виступу в британському Ковентрі у процесі виконання пісні Sign of the Times артист розгорнув український прапор та пройшовся з ним по сцені. Своєю чергою глядачі в залі відреагували бурхливими оплесками та вигуками.