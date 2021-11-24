Гардероб от кутюр: Адель вийшла на сцену у розкішній сукні Christian Dior

Британська співачка Адель та володарка кількох статуеток Греммі може дозволити собі найкращі концертні майданчики світу та речі люксових брендів. Під час живого виступу на церемонії NRJ Music Awards вона вийшла у чорній сукні Christian Dior от кутюр.

33-річна артистка нещодавно презентувала свій четвертий музичний альбом під назвою "30", який присвятила сину. У платівку увійшло 12 нових пісень, одну з яких вона представила за місяць до релізу альбому – Easy On Me. Сингл став шалено популярний в мережі, тому Адель його і виконала на церемонії нагородження преміями NRJ Music Awards, яка відбулась у Каннах 20 листопада.

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премія NRJ Music Awards заснована французькою радіостанцією NRJ, яка вручається популярним музикантам і виконавцям у різних номінаціях. Вперше її провели у 2000 році, і триває вона дотепер.

Адель виступила на церемонії NRJ Music Awards: відео онлайн

На захід запросили й Адель, яка вийшла на сцену у чорній сукні із нової колекції Christian Dior Couture. Плаття мало максідовжину і дещо пишну спідницю, а весь верх був вкритий сіткою з гіпюровими вставками. Її образ завершував стильний насичений макіяж та лаконічна зачіска. Артистка, які вдалось схуднути на 45 кілограмів, виглядала на сцені приголомшливо.



Адель у сукні Christian Dior Couture / Фото з інстаграму співачки

​До слова У чорній сукні Schiaparelli: розкішний образ Адель на першому за 5 років концерті

Реакція мережі

Як і після попередніх виступів Адель наживо, фанати залишились приголомшені виконанням та образом улюблениці: