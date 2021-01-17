Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина впервые за долгое время отправилась на отдых без семьи. Попутно она делится различными фото и демонстрирует трендовые образы.

Солистка рок-группы The Hardkiss отправилась на отдых без семьи. Она делится красивыми фото из отпуска на личной странице в инстаграме. Звезда опубликовала новые фотографии и продемонстрировала стильный повседневный образ.

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Образ Юлии Саниной

Певица позировала на улицах красивого города, который засаженный зелеными деревьями и различными растениями. Юлия Санина пока скрывает, где находится. Но внимательные сторонники предполагают, что она отдыхает в Колумбии.

Артистка для прогулки выбрала стильный образ на каждый день. Она предстала перед объективом в белой футболке с принтом и нежно-коричневых мини-шортах. Хрупкую талию звезды подчеркивал бордовый ремень на поясе. Наряд Юлия Санина соединила с белыми кроссовками на массивной подошве.

Безупречный аутфит певицы также дополнили солнцезащитные очки в красной оправе и оригинальная черная сумка, которую Юлия Санина надела через плечо. Длинные волосы она распустила, а на лице сделала легкий макияж.

"Очень странные ощущения впервые за 12 лет быть где-то одной, без Валерия Бебко. Все время инстинктивно оборачиваюсь, чтобы сказать ему: "Посмотри, какая прикольная штука... ", "Какой вид". Все-таки, счастливыми нас делает возможность поделиться своими эмоциями с кем-то близким", – написала Юлия Санина под фото.



Юлия Санина / Фото с инстаграма Юлии Саниной



Юлия Санина / Фото с инстаграма Юлии Саниной