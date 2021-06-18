Футболісти збірної Хорватії на Євро-2020: найкращі фото красенів

Збірна Хорватії готується зустрітися зі збірною Чехії на стадіоні в Шотландії. Футбольний поєдинок відбудеться в рамках Євро-2020. Журналісти Showbiz 24 вже показували красенів, які вийдуть на поле в складі збірної Чехії, а тепер підготували добірку фото хорватських футболістів.

18 червня на стадіоні в місті Глазго, що в Шотландії, відбудеться ще один матч Євро-2020. Протистояння Чехії та Хорватії обіцяє бути цікавим та напруженим.

Цікаво Євро-2020: найкрасивіші футболісти збірної Чехії

Прихильники підтримують улюбленців у соціальних мережах та на трибунах. Футбольні фанатки спостерігають не лише за матчами, а й за особистим життям футболістів. У складі збірної Хорватії є чимало красунчиків, які покорили сотні дівочих сердець.

Фотографії найкрасивіших хорватських футболістів, які вони публікують на особистих сторінках в інстаграмі, – дивіться в матеріалі Showbiz 24!

Найкрасивіші футболісти збірної Хорватії

Воротар

Калініч

Захисник

Ловрен

Півзахисники

Іванушец

Брозовіч

Нападники

Будімір

Крамаріч