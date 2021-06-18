18 червня на стадіоні в місті Глазго, що в Шотландії, відбудеться ще один матч Євро-2020. Протистояння Чехії та Хорватії обіцяє бути цікавим та напруженим.
Цікаво Євро-2020: найкрасивіші футболісти збірної Чехії
Прихильники підтримують улюбленців у соціальних мережах та на трибунах. Футбольні фанатки спостерігають не лише за матчами, а й за особистим життям футболістів. У складі збірної Хорватії є чимало красунчиків, які покорили сотні дівочих сердець.
Фотографії найкрасивіших хорватських футболістів, які вони публікують на особистих сторінках в інстаграмі, – дивіться в матеріалі Showbiz 24!
Найкрасивіші футболісти збірної Хорватії
Воротар
Калініч
Захисник
Ловрен
Півзахисники
Іванушец
Брозовіч
Нападники
Будімір
Крамаріч