18 июня на стадионе в городе Глазго, в Шотландии, состоится еще один матч Евро-2020. Противостояние Чехии и Хорватии обещает быть интересным и напряженным.
Интересно Евро-2020: самые красивые футболисты сборной Чехии
Поклонники поддерживают любимцев в социальных сетях и на трибунах. Футбольные фанатки наблюдают не только за матчами, но и за личной жизнью футболистов. В составе сборной Хорватии есть немало красавчиков, которые покорили сотни девичьих сердец.
Фотографии самых красивых хорватских футболистов, которые они публикуют на личных страницах в инстаграме, – смотрите в материале Showbiz 24!
Самые красивые футболисты сборной Хорватии
Вратарь
Калинич
Защитник
Ловрен
Полузащитники
Иванушец
Брозович
Нападающие
Будимир
Крамарич