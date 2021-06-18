18 июня на стадионе в городе Глазго, в Шотландии, состоится еще один матч Евро-2020. Противостояние Чехии и Хорватии обещает быть интересным и напряженным.

Интересно Евро-2020: самые красивые футболисты сборной Чехии

Поклонники поддерживают любимцев в социальных сетях и на трибунах. Футбольные фанатки наблюдают не только за матчами, но и за личной жизнью футболистов. В составе сборной Хорватии есть немало красавчиков, которые покорили сотни девичьих сердец.

Фотографии самых красивых хорватских футболистов, которые они публикуют на личных страницах в инстаграме, – смотрите в материале Showbiz 24!

Самые красивые футболисты сборной Хорватии

Вратарь

Калинич

Защитник

Ловрен

Полузащитники

Иванушец

Брозович

Нападающие

Будимир

Крамарич