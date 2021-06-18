Євро-2020 в розпалі. В п'ятницю, 18 червня, футболі фанати спостерігатимуть за грою Чехії та Хорватії. Найкращі футболісти обох країн зійдуться на стадіоні в шотландському місті Глазго.

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За матчами чемпіонату спостерігають не лише чоловіки, а й чимало футбольних фанаток у різних країнах Європи. Зокрема вони цікавляться особистим життям футболістів, адже на поле виходять справжні красунчики. Чимало світлин футболісти публікують на особистих сторінках в інстаграмі.

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Найкрасивіші футболісти збірної Чехії

Воротарі

Іржі Павленка

Алеш Мандоус

Захисники

Володимир Цоуфал

Томаш Калас

Півзахисники

Алекс Крал

Лукаш Масопуст

Антонін Барак

Якуб Янкто

Володимир Даріда