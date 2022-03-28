Фронтмен гурту МЕРІ Віктор Винник послав "Рускій ваєнний карабль…" у новій пісні

Українські музиканти не стоять осторонь війни, тому раз за разом випускають актуальні хіти, аби підбадьорити українців. Гурт "МЕРІ" створив тематичний хіт, головна фраза якого прозвучала при обороні острова Зміїний на початку вторгнення Росії.

Уже понад місяць українські захисники героїчно боронять нашу рідну землю і завдають підступному ворогу важких непоправних втрат. Українські артисти також приєднались до боротьби: хтось воює в ЗСУ чи в лавах територіальної оборони, а дехто продовжує роботу на культурному фронті, створюючи й виконуючи пісні.

До слова Плейлист вільних людей: пісні війни, які випустили артисти останніми тижнями

Фраза "рускій ваєнний карабль, йди на*уй" стала чи не головним гаслом цієї війни і

якнайкраще змальовує ставлення українців до цинічних російських агресорів. Днями фронтмен гурту "МЕРІ" Віктор Винник виклав у мережу акустичну версію пісню, яку так і назвав "Рускій ваєнний карабль, йди на#уй". Написав він її зовсім недавно, а виконав просто під гітару у студії. З часом колектив планує випустити студійний запис, проте зараз він не на часі.

Віктор Винник і МЕРІ – "Рускій ваєнний карабль, йди на#уй": дивитись відео онлайн

Реакція мережі

Попри нецензурний текст пісні, фанати гурту відзначили у коментарях, що в такий час – не гріх і вилаятись. Особливо, коли окупанти завдали стільки болю і страждань українському народові: