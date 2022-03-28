Уже больше месяца украинские защитники героически защищают нашу родную землю и наносят коварному врагу тяжелые непоправимые потери. Украинские артисты также присоединились к борьбе: кто воюет в ВСУ или в рядах территориальной обороны, а некоторые продолжают работу на культурном фронте, создавая и исполняя песни.

К слову Плейлист свободных людей: песни войны, выпущенные артистами в последние недели

Фраза "русский военный корабель, иди на*уй" стала едва ли не главным лозунгом этой войны и

наилучшим образом изображает отношение украинцев к циничным российским агрессорам. На днях фронтмен группы " МЭРИ " Виктор Винник выложил в сеть акустическую версию песню, которую так и назвал "Русский военный корабель, иди на#уй". Написал он ее совсем недавно, а исполнил прямо под гитару в студии. Со временем коллектив планирует выпустить студийную запись, однако сейчас она не ко времени.

Виктор Винник и МЭРИ – "Русский военный корабель, иди на#уй": смотреть видео онлайн

Реакция сети

Несмотря на нецензурный текст песни, фанаты группы отметили в комментариях, что такое время – не грех и выругаться. Особенно, когда кафиры нанесли столько боли и страданий украинскому народу: