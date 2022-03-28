Уже больше месяца украинские защитники героически защищают нашу родную землю и наносят коварному врагу тяжелые непоправимые потери. Украинские артисты также присоединились к борьбе: кто воюет в ВСУ или в рядах территориальной обороны, а некоторые продолжают работу на культурном фронте, создавая и исполняя песни.
К слову Плейлист свободных людей: песни войны, выпущенные артистами в последние недели
Фраза "русский военный корабель, иди на*уй" стала едва ли не главным лозунгом этой войны и
наилучшим образом изображает отношение украинцев к циничным российским агрессорам. На днях фронтмен группы "МЭРИ" Виктор Винник выложил в сеть акустическую версию песню, которую так и назвал "Русский военный корабель, иди на#уй". Написал он ее совсем недавно, а исполнил прямо под гитару в студии. Со временем коллектив планирует выпустить студийную запись, однако сейчас она не ко времени.
Виктор Винник и МЭРИ – "Русский военный корабель, иди на#уй": смотреть видео онлайн
Реакция сети
Несмотря на нецензурный текст песни, фанаты группы отметили в комментариях, что такое время – не грех и выругаться. Особенно, когда кафиры нанесли столько боли и страданий украинскому народу:
- "В трудные времена не грех и высказаться нецензурно. Спасибо за настоящую песню, отвечающую духу времени!";
- "Прекрасная песня!!! Все слова меткие!!! Победа будет за нами!";
- "Спасибо Вам за мотивацию, и всем остальным кто поддерживает нас на передовой или в тылу делаем одно дело!!!";
- "Сильное и правильное произведение! Спасибо Викторе!!! К победе. Слава Украине!!!";
- "Спасибо за Ваше творчество! Оно тоже оружие... Сегодня в очередной раз, в моем городе Стрый хоронили Героя и Ваша песня "О них" звучала в моей голове. Спасибо!";
- "Великолепная песня, спасибо! Слава нации! Смерть врагам!"