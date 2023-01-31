На фронті загинув журналіст і сомельє з Одеси Ігор Терьохін

У боях за Україну загинув одеський письменник, журналіст і сомельє Ігор Терьохін. З ним попрощалися вчора, 30 січня.

Днями з фронту прийшла ще одна гірка звістка. У боях за Україну загинув одеський журналіст, письменник та сомельє Ігор Терьохін.

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Помер Ігор Терьохін

Ігор Терьохін був бійцем 126 бригади ЗСУ, він пішов на війну з перших днів повномасштабного вторгнення, записавшись у лави територіальної оборони. Відомо, що трагічна звістка прийшла з Херсонського напрямку.

Письменник загинув ще 23 січня, з ним попрощалися 30 січня у Будинку офіцерів в Одесі.



Ігор Терьохін / Фото з його фейсбуку

Ігор Терьохін у мирному житті працював журналістом та сомельє, винним дегустатором, представляв компанію "Вінфорт". Також захисник мав авторський блог під назвою "Вигадані історії одного бездарного письменника". В останньому дописі він розповів про те, що "його життя помістилося у штурмовий рюкзак", а на кожен сніданок задовольнявся "сигаретним димом натще".

В Ігоря Терьохіна залишилась дружина та маленький син.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним і близьким загиблого героя.

Додамо, що нещодавно про загибель на фронті близького друга Сейрана Кадирова повідомила Джамала. Він був родом з Криму, захищав Україну у складі спецпідрозділу "Крим" ГУР МО. Сейран загинув у боях під Бахмутом.