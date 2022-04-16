Потужний відеоролик має на меті розповісти мільйонам людей про те, якою багатогранною є Україна та як героїчно її громадяни протистоять ворогові. Про це повідомляє 24 канал.

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Надихнула фанатка з України

Учасники гурту Емілі Сатт та Жан-Карл Люкас представляли Францію на пісенному конкурсі "Євробачення" у 2018 році. Їхня нова композиція отримала назву Des nouvelles de Tania ("Новини від Тані"). В основу цієї пісні лягла історія дівчини з Тернополя, яка 24 лютого написала музикантам Madame Monsieur, що в Україні розпочалася війна.

Поціновувачка творчості гурту познайомилася з учасниками у Києві 4 роки тому. Тоді Madame Monsieur їздили європейськими містами, представляючи свою музичну програму на телебаченні. Відтоді Таня долучилася до фан-зони гурту у Європі.

З початку війни ми спілкуємося з Танею щодня. Ця робота для неї та для кожного українця. Символічною піснею ми хотіли передати почуття та переживання всього українського народу,

– відзначають музиканти.

Авторка відеороботи – українка

Режисеркою кліпу стала українка Андріана Баб'юк, яка вже 8 років проживає у Франції. Вона співпрацює з численними музичними компаніями, серед яких – всесвітньо відома Warner Music. До відеороботи увійшли кадри з різних куточків України, зокрема з Києва, Харкова, Маріуполя, Сум, Одеси, Рівного, Чернівців, Кам'янця-Подільського, Вінниці, Черкас, Ужгорода тощо.

Ба більше, ролик містить уривки нової реальності, яка настала у нашій державі після нападу Росії: ракетні обстріли, життя в укритті та героїчна боротьба українського народу за свободу.

"Ми прагнемо говорити про важливі речі шляхом мистецтва. Музиканти роблять це за допомогою музики, а я – через зображення. До слова, для мене вкрай важливо було інтегрувати у кліп субтитри українською мовою, аби українці зрозуміли, про що ця чуттєва пісня", – говорить Андріана.

Зауважимо, кліпмейкерка використала у роботі кадри, зроблені фотографинею 24 каналу Валентиною Поліщук:

на Майдані Незалежності;

під час Маршу Захисників України;

у Бабиному Яру;

на річницю Небесної Сотні;

під час вшанування жертв Голодомору.

Фотокартки Валентини Поліщук, які увійшли до роботи / Скриншоти з відео