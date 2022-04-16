Мощный видеоролик имеет целью рассказать миллионам людей о том, как многогранна Украина и как героически ее граждане противостоят врагу. Об этом сообщает 24 канал.

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Вдохновила фанатка из Украины

Участники группы Эмили Сатт и Жан-Карл Люкас представляли Францию ​​на песенном конкурсе "Евровидение" в 2018 году. Их новая композиция получила название Des nouvelles de Tania ("Новости от Тани"). В основу этой песни легла история девушки из Тернополя, которая 24 февраля написала музыкантам Madame Monsieur, что в Украине началась война.

Ценительница творчества группы познакомилась с участниками в Киеве 4 года назад. Тогда Madame Monsieur ездили по европейским городам, представляя свою музыкальную программу на телевидении. С тех пор Таня присоединилась к фан-зоне группы в Европе.

С начала войны мы общаемся с Таней каждый день. Эта работа для нее и каждого украинца. Символичной песней мы хотели передать чувства и переживания всего украинского народа,

– отмечают музыканты.

Автор видеоработы – украинка

Режиссером клипа стала украинка Андриана Бабьюк, которая уже 8 лет проживает во Франции. Она сотрудничает с многочисленными музыкальными компаниями, среди которых – всемирно известная Warner Music. В видеоработу вошли кадры из разных уголков Украины, в частности из Киева, Харькова, Мариуполя, Сум, Одессы, Ровно, Черновцов, Каменец-Подольского, Винницы, Черкасс, Ужгорода и т.д.

Более того, ролик содержит отрывки новой реальности, наступившей в нашем государстве после нападения России: ракетные обстрелы, жизнь в укрытии и героическая борьба украинского народа за свободу.

"Мы стремимся говорить о важных вещах путем искусства. Музыканты делают это с помощью музыки, а я – через изображение. К слову, для меня крайне важно было интегрировать в клип субтитры на украинском языке, чтобы украинцы поняли, о чем эта чувственная песня", – говорит Андриана.

Отметим, клипмейкер использовала в работе кадры, сделанные фотографом 24 канала Валентиной Полищук:

на Майдане Независимости;

во время Марша Защитников Украины;

в Бабьем Яру;

на годовщину Небесной Сотни;

во время чествования жертв Голодомора.

Фотографии Валентины Полищук, вошедшие в работу / Скриншоты с видео