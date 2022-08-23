"Тримайся, будь ласка": Фоззі з ТНМК показав, як сплять харків'яни через постійні обстріли міста
Джерело:фейсбук Фоззі
Український артист Фоззі - харків'янин, тож 23 серпня теж святкує День міста. Він долучився до привітань і показав, як сплять мешканці Харкова в умовах війни.
Окрім Дня державного прапора, 23 серпня харків'яни також святкують День міста. До привітань долучився співак та письменник Фоззі з ТНМК.
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Фоззі показав, як лягають спати харків'яни
Музикант опублікував промовисте фото, де показав, як в умовах війни мешканці Харкова лягають спати. Місто перебуває під постійними обстрілами, тому харків'яни намагаються будь-якими способами вберегтися.
Ось так зараз сплять в Харкові. Ось так. З днем тебе, рідне місто. Я – твоє тісто. Тримайся, будь ласка,
– написав Фоззі.
Як харків'яни сплять через обстріли / Фото з фейсбуку Фоззі
З Днем міста Харкова сьогодні також привітав Володимир Дантес. Співак написав щемливий допис про місто-герой, на честь якого навіть набив татуювання. Він згадав улюблені місця, які тепер знищені російськими окупантами.
"Я можу довго писати про Харків і можу ще довше розповідати про свої улюблені місця. Тому що для мене це найкраще місто. І люди там унікальні, найкращі. І я знаю, вірю і впевнений, що це місто стане ще кращим, ніж було".