22 липня старшому синові принца Вільяма та Кейт Міддлтон виповнюється 8 років. Майбутнього короля вітають з різних куточків світу. До привітань долучився й фотограф монархів.

Зверніть увагу Принцу Джорджу – 8: найкращі фото британського спадкоємця з батьками

Нове фото принца Джорджа

З нагоди дня народження спадкоємця британського престолу чоловік оприлюднив його новий портрет на особистій сторінці в інстаграмі. На ньому Джордж зображений у синьо-білій смугастій сорочці, яку не застібав на всі ґудзики. Волосся принца було вкладене на один бік, а на обличчі сяяла щира усмішка.

З днем народження, принце Джордже! Ось знімок, який я зробив декілька років тому з цією великою посмішкою. Мало що змінилося,

– написав Кріс під фотографією.



Принц Джордж / Фото з інстаграму Кріса Джексона

У дописі чоловік також зазначив, що сьогодні оприлюднили ще один новий кадр принца Джорджа. Це зробили батьки хлопчика. Вони поширили знімок, який зробила Кейт Міддлтон, на офіційній сторінці в інстаграмі.