22 июля старшему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон исполняется 8 лет. Будущего короля приветствуют из разных уголков мира. К поздравлениям присоединился и фотограф монархов.

Обратите внимание Принцу Джорджу – 8: лучшие фото британского наследника с родителями

Новое фото принца Джорджа

По случаю дня рождения наследника британского престола мужчина обнародовал его новый портрет на личной странице в инстаграме. На нем Джордж изображен в сине-белой полосатой рубашке, которую не застегивал на все пуговицы. Волосы принца были уложены на один бок, а на лице сияла искренняя улыбка.

С днем рождения, принц Джордж! Вот снимок, который я сделал несколько лет назад с этой большой улыбкой. Мало что изменилось,

– написал Крис под фотографией.

Принц Джордж / Фото из инстаграма Криса Джексона

В заметке мужчина также отметил, что сегодня обнародовали еще один новый кадр принца Джорджа. Это сделали родители мальчика. Они распространили снимок, который сделала Кейт Миддлтон, на официальной странице в инстаграме.