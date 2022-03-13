У 2019 році реп-виконавець Yarmak давав концерт у Маріуполі та виконував свої найвідоміші пісні. Одна з них – знаменита з Майдану "22", де лунають промовисті рядки про силу України та її народу.

До слова Будеш вільна, рідненька, – Сергій Бабкін переспівав свій легендарний хіт "Солдат"

Маріуполь – ви завжди були міцним форпостом незалежної України. Ми всі маємо триматись до перемоги і помстись за звірства російських нелюдів! Дякую героїчним захисникам славетного українського міста, весь світ за вас молиться!

– написав чоловік.

У відеоролику можна побачити, як тисячі людей в унісон співають рядки і тримають в руках українські прапори:

"Моя страна не упадет на колени.

Города станут горой и поверь мне –

Не помешает нам никто свободой напиться,

Пока в каждом из нас живет душа Украинца."

Зазначимо, що Yarmak зараз перебуває у територіальній обороні Києва та разом з іншими чоловіками боронить місто. Проте час від часу з'являється у мережі, аби підтримати своїх співгромадян.