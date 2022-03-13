В 2019 году рэп-исполнитель Yarmak давал концерт в Мариуполе и исполнял свои самые известные песни. Одна из них – знаменитая с Майдана "22" , где звучат красноречивые строки о силе Украины и ее народа.

К слову Будешь свободна, родная, – Сергей Бабкин перепел свой легендарный хит "Солдат"

Мариуполь – вы всегда были крепким форпостом независимой Украины. Мы все должны держаться до победы и отомстить за зверства русских изуверов! Спасибо героическим защитникам славного украинского города, весь мир за вас молится!

– написал мужчина.

В видеоролике можно увидеть, как тысячи людей в унисон поют строчки и держат в руках украинские флаги:

"Моя страна не упадет на колени.

Города станут горой и поверь мне –

Не помешает нам никто свободой напиться,

Пока в каждом из нас живет душа Украинца."