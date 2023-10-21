Fo Fo розриває тікток: мережа фанатіє від запального хіта Vanesa Horakova

Словацька артистка Ванеса Горакова випустила запальний трек, який підкорив мережу. Пісня розриває тікток, її вже прослухали десятки мільйонів людей. У мережі фани створили 20 тисяч роликів під цей трек.

Пісня Ванеси називається Podme ruky hore. У тіктоці вже кілька днів наспівують слова з цієї пісні, передає 24 Канал.

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Трек Fo-Fo розриває тікток

Пісня вже набрала сотні переглядів та стала вірусною у тіктоці. Трек оспівує кохання. Попри те, що композиція записана ромською мовою, фанати переспівують її у соцмережі.

Оригінальна пісня Vanesa Horakova – Podme ruky hore: відео

Фанів підкорили слова любовної пісні. Композиція має такі рядки:

У моєму серці лише тобі місце є

Лише ти освітлюєш цей світ

Лише ти причина моєї радості

Це ти, тільки ти.

У тіктоці вже створили понад 20 тисяч роликів під цей трек. Це кумедні ролики та атмосферні відео.

Реакція мережі

"Дуже красиво, хоч слів і не розумію".

"Боже, як ви гарно співаєте".

"Бомба. Найкраща співачка".

"Ти неймовірна, а голос просто ангельський".

"Чудово виконана пісня".

"Супер, ще одна чудова пісня, продовжуйте так само".

"Твій голос чарівний".

Ванеса Горакова – популярна артистка зі Словаччини. Раніше вона не була такою популярною, але протягом останніх місяців три її треки зайняли лідерські позиції в топ-чартах.