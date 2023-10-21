Песня Ванессы называется Podme rue hore. В тектоке уже несколько дней напевают слова из этой песни. 24 Канал.
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Трек Fo-Fo разрывает текток
Песня уже набрала сотни просмотров и стала вирусной в тексте. Трек воспевает любовь. Несмотря на то, что композиция записана на ромском языке, фанаты перепевают его в соцсети.
Оригинальная песня Vanesa Horakova – Podme rue hore: видео
Фанов покорили слова любовной песни. Композиция имеет следующие строки:
В моем сердце только тебе место есть
Только ты освещаешь этот мир
Только ты причина моей радости
Это ты только ты.
В тектоке уже создали более 20 тысяч роликов под этот трек. Это забавные ролики и атмосферные видео.
Реакция сети
- "Очень красиво, хоть слов и не понимаю".
- "Боже, как вы хорошо поете".
- "Бомба. Лучшая певица".
- "Ты невероятная, а голос просто ангельский".
- "Великолепно исполненная песня".
- "Супер, еще одна замечательная песня, продолжайте так же".
- "Твой голос волшебный".