Пісня Ванеси називається Podme ruky hore. У тіктоці вже кілька днів наспівують слова з цієї пісні, передає 24 Канал.
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Трек Fo-Fo розриває тікток
Пісня вже набрала сотні переглядів та стала вірусною у тіктоці. Трек оспівує кохання. Попри те, що композиція записана ромською мовою, фанати переспівують її у соцмережі.
Оригінальна пісня Vanesa Horakova – Podme ruky hore: відео
Фанів підкорили слова любовної пісні. Композиція має такі рядки:
У моєму серці лише тобі місце є
Лише ти освітлюєш цей світ
Лише ти причина моєї радості
Це ти, тільки ти.
У тіктоці вже створили понад 20 тисяч роликів під цей трек. Це кумедні ролики та атмосферні відео.
Реакція мережі
- "Дуже красиво, хоч слів і не розумію".
- "Боже, як ви гарно співаєте".
- "Бомба. Найкраща співачка".
- "Ти неймовірна, а голос просто ангельський".
- "Чудово виконана пісня".
- "Супер, ще одна чудова пісня, продовжуйте так само".
- "Твій голос чарівний".