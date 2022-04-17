Окрім Джамали, на концерті також виступав гурт Kalush Orchestra, який представлятиме Україну на Євробаченні-2022. Саме їх гурт The Rasmus вирішив підтримати у мережі, позначивши їх у своїх інстаграм-сторіс.

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Гурт The Rasmus з фронтменом Kalush Orchestra / Фото з інстаграм-сторіс колективу

Зокрема гурт зробив спільне фото з Джамалою, а на вокалістові Лаурі Юльонен можна розгледіти синьо-жовту стрічку. Зазначимо, що усі кошти з концерту будуть спрямовані на допомогу українцям у війні.



Джамала з фронтменом гурту Лаурі Юльоненом / Фото з інстаграм-сторіс Джа

Варто додати, що гурт The Rasmus виступатиме на Євробаченні-2022 в Турині з піснею Jezebel. Наразі колектив займає 15 місце у рейтингу букмекерів на конкурсі.

The Rasmus – Jezebel: дивитись відео онлайн