Кроме Джамалы, на концерте также выступала группа Kalush Orchestra, которая будет представлять Украину на Евровидении-2022. Именно их группа The Rasmus решила поддержать в сети, обозначив их в своих инстаграм-сторисах.

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Группа The Rasmus с фронтменом Kalush Orchestra / Фото из инстаграмм-сторис коллектива

В частности группа сделала общее фото с Джамалой, а на вокалисте Лаури Юлленен можно разглядеть сине-желтую ленту. Все средства с концерта будут направлены на помощь украинцам в войне.



Джамала с фронтменом группы Лаури Юльоненом / Фото с инстаграм-сторис Джа

Стоит добавить, что группа The Rasmus будет выступать на Евровидении-2022 в Турине с песней Jezebel. В настоящее время коллектив занимает 15 место в рейтинге букмекеров на конкурсе.