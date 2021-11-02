Восемь лет назад ODARA (настоящее имя – Дарья Ковтун) покорила сцену шоу "Х-фактор". За это время она успела стать счастливой женой и мамой двух замечательных деток. На большую сцену девушка вернулась, приняв участие в шоу "Поют все!", где дошла до финала.

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Сольный концерт ODARA

31 октября исполнительница презентовала первый альбом в концертном зале Bel etage: "Мне хотелось познакомить зрителей со своим творчеством. На концерте прозвучали 90 процентов моих песен. Многие из них появились с помощью моего мужа Евгения Хмары". Также Ковтун спела композиции "Снег" и "Паромщик", с которыми выходила на сцену талант-шоу.

Концерт ODARA / Фото пресс-службы

В особый вечер артистку пришли поддержать певица Марта Адамчук и победитель шоу "Поют все!" Муаяд Абдельрахим. Они спели вместе с ODARA. А Евгений Хмара аккомпанировал любимой и признался, что ради нее даже освоил профессию клипмейкера.

Недавно мы с Дашей побывали в Замбии на водопаде Виктория. Я решил совместить приятное с полезным и снял там клип. Съемку и монтаж делал самостоятельно и понял, почему клипы от известных профессионалов в этом деле очень дорогие. Надеюсь, зрители оценят нашу работу,

– поделился Евгений Хмара.

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Дарью поддерживали и члены звездной сотни "Поют все!", которые болели за нее на шоу: Нина Матвиенко, Анастасия Приходько, Lida Lee, Мила Нитич, Олег Машуковский, Слава Демин, Макс Гордеев и Павел Шилько.

Гости на концерте ODARA / Фото пресс-службы