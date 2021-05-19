Хто пройшов у фінал конкурсу Євробачення-2021

19 травня 2021 , 21:05
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Джерело:

24 канал

Фінал легендарного пісенного конкурсу Євробачення-2021 відбудеться 22 травня, у суботу. До цієї події представники країн-учасниць готувались дуже довго й наполегливо. Хто з виконавців став фіналістом, подолавши перший півфінал – читайте далі.

Перший півфінал Євробачення-2021 відбувся у вівторок, 18 травня о 22:00 у прямому ефірі. На розкішну сцену конкурсу вийшли музиканти із 16 країн, однак у фінал пройшли лише 10 конкурсантів . 

Актуально Що відомо про учасників конкурсу Євробачення-2021 та їхні пісні

Євробачення-2021: хто пройшов у фінал

  • Норвегія: TIX – Fallen Angel
  • Ізраїль: Eden Alene – Set Me Free
  • Росія: Manizha – Russian Woman
  • Азербайджан: Efendi – Mata Hari
  • Мальта: Destiny – Je Me Casse
  • Литва: The Roop – Discoteque
  • Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo
  • Швеція: Tusse – Voices
  • Бельгія: Hooverphonic – The Wrong Place
  • Україна: Go_A – SHUM 

Цікаво! Євробачення-2021: відео виступів усіх учасників першого півфіналу

Що відомо про фінал Євробачення-2021

До фіналу Євробачення-2021, окрім обраних конкурсантів з двох півфіналів, автоматично потраплять учасники країн-засновниць шоу й країни, яка приймає конкурс, а саме: 

  • Італія: Måneskin – Zitti e buoni
  • Франція: Barbara Pravi - Voilà
  • Іспанія: Blas Cantó – Voy a quedarme
  • Німеччина: Jendrik – I Don’t Feel Hate
  • Велика Британія: James Newman – Embers
  • Нідерланди: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age

Відео виступів фіналістів Євробачення-2021

Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: The Roop – Discoteque

Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: Manizha – Russian Woman

Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: Tusse – Voices

Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: Elena Tsagrinou – El Diablo

Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: TIX – Fallen Angel

Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: Hooverphonic – The Wrong Place

Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: Eden Alene – Set Me Free

Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: Efendi – Mata Hari

Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: Go_A – SHUM

Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: Destiny – Je Me Casse

 

Автор: Андріана Будиш