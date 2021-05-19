Хто пройшов у фінал конкурсу Євробачення-2021

Фінал легендарного пісенного конкурсу Євробачення-2021 відбудеться 22 травня, у суботу. До цієї події представники країн-учасниць готувались дуже довго й наполегливо. Хто з виконавців став фіналістом, подолавши перший півфінал – читайте далі.

Перший півфінал Євробачення-2021 відбувся у вівторок, 18 травня о 22:00 у прямому ефірі. На розкішну сцену конкурсу вийшли музиканти із 16 країн, однак у фінал пройшли лише 10 конкурсантів .

Актуально Що відомо про учасників конкурсу Євробачення-2021 та їхні пісні

Євробачення-2021: хто пройшов у фінал

Норвегія: TIX – Fallen Angel

TIX – Fallen Angel Ізраїль: Eden Alene – Set Me Free

Eden Alene – Set Me Free Росія: Manizha – Russian Woman

Manizha – Russian Woman Азербайджан: Efendi – Mata Hari

Efendi – Mata Hari Мальта: Destiny – Je Me Casse

Destiny – Je Me Casse Литва: The Roop – Discoteque

The Roop – Discoteque Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo

Elena Tsagrinou – El Diablo Швеція: Tusse – Voices

Tusse – Voices Бельгія: Hooverphonic – The Wrong Place

Hooverphonic – The Wrong Place Україна: Go_A – SHUM

Цікаво! Євробачення-2021: відео виступів усіх учасників першого півфіналу

Що відомо про фінал Євробачення-2021

До фіналу Євробачення-2021, окрім обраних конкурсантів з двох півфіналів, автоматично потраплять учасники країн-засновниць шоу й країни, яка приймає конкурс, а саме:

Італія: Måneskin – Zitti e buoni

Måneskin – Zitti e buoni Франція : Barbara Pravi - Voilà

: Barbara Pravi - Voilà Іспанія : Blas Cantó – Voy a quedarme

: Blas Cantó – Voy a quedarme Німеччина : Jendrik – I Don’t Feel Hate

: Jendrik – I Don’t Feel Hate Велика Британія: James Newman – Embers

James Newman – Embers Нідерланди: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age

Відео виступів фіналістів Євробачення-2021

Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: The Roop – Discoteque

Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: Manizha – Russian Woman

Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: Tusse – Voices

Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: Elena Tsagrinou – El Diablo

Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: TIX – Fallen Angel

Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: Hooverphonic – The Wrong Place

Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: Eden Alene – Set Me Free

Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: Efendi – Mata Hari

Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: Go_A – SHUM

Євробачення-20121 перший півфінал – дивіться відео: Destiny – Je Me Casse