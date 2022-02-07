Фіналісти Нацвідбору на Євробачення-2022 Kalush Orchestra презентували трек Stefania, з яким боротимуться за право представляти Україну на пісенному конкурсі в Італії.

Фінал Національного відбору відбудеться 12 лютого. У прямому ефірі 8 вокалістів презентують пісні, з якими прагнуть поїхати на Євробачення. Серед них буде й популярний український гурт Kalush Orchestra.

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Пісня Kalush Orchestra для Нацвідбору на Євробачення-2022

Цей трек артисти написали з власних переживань і життєвих історій. Вокаліст колективу Олег Псюк раніше зізнався, що пісню написав про свою маму.

Виконавець зізнався, що раніше ніколи не присвячував пісні найріднішій, взагалі не впевнений, що їхні стосунки були настільки тісними. Однак Олег точно переконаний, що мама заслуговує на трек, який ще навіть не чула.

Це найкраще, що я колись для неї робив. Було б дуже круто, якби цей хіт переміг, і у прямому ефірі я заспівав спеціально для неї цю пісню ще раз,

– коментував вокаліст.

Kalush Orchestra – Stefania: слухати пісню онлайн

Реакція мережі

У коментарях думки прихильників Євробачення розділилися. Є ті шанувальники, які підтримують колектив й зазначають, що саме Kalush Orchestra має представляти Україну на пісенному конкурсі.

"До мурах, дуже проникливі слова".

"З усього, що я почула, ця заявка подобається найбільше. Не розумію претензій до репу, це якраз найбільша фішка Kalush Orchestra. Трохи нагадує Shum, тому є побоювання, що двічі в одну річку не ввійдеш".

"Мені подобається! Kalush Orchestra, ви – вогонь! Успіхів вам! Тримаю кулачки!".

Та є ті, хто вважає, що з цим треком претендувати на успіх на Євробаченні-2022 не варто.

"Мені подобаються більшість треків гурту, але саме цей не "залетів". Є прикольні моменти в пісні. Але цілісно вона не хітова та не є тою, на мою думку, що на високому рівні презентувала б нашу неньку".

"Реп на Євробаченні не приведе Україну ні до чого хорошого".

"Реп заважає! Приспів хітовий, але лише він. Реп ніколи не був у тренді на Євробаченні, тому відправляти хлопців – це забронювати собі останні місця у фіналі".

З усього що я почула, ця заявка подобається найбільше. Не розумію претензій до репу, це якраз найбільша фішка Калуша. Трохи нагадує Шум, тому є побоювання, що двічі в одну річку не ввійдеш.