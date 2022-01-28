Прямий ефір Національного відбору Євробачення-2022 відбудеться 12 лютого, а 7 лютого KALUSH "запрем'єрить" свій сингл. Наразі в мережі оприлюднили лише фрагмент з треку, над яким досі сперечаються фанати. Хтось каже, що пісня підкорить Європу та українців, а хтось – що її не зрозуміють іноземні слухачі.

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Проте музиканти впевнені, що поєднання репу та фольклору зіграє їм лише на руку, адже Європа дуже цінує та любить українську автентику. У пісні "Стефанія" це все буде. Що цікавіше, як розповів лідер гурту Олег Псюк, композицію він написав для своєї мами, яка ще навіть не чула пісні.

"Стефанія" – це пісня про мою маму. Я ніколи не присвячував їй пісні, та й взагалі не впевнений, що наші відносини були настільки тісними. Але я знаю, що вона точно заслуговує на цю пісню (яку вона ще навіть не чула!). Це найкраще, що я колись для неї робив. Було б дуже круто, якби цей хіт переміг, і у прямому ефірі я заспівав спеціально для неї цю пісню ще раз,

– зізнався вокаліст.

Щодо того, чи буде це україномовна пісня, чи англомовна, Олег поділився, що виключно україномовна версія хіта. У разі перемоги на Нацвідбору її не будуть адаптовувати англійською мовою.

Уривок пісні "Стефанія": слухайте онлайн