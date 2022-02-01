Фіналісти Нацвідбору Our Atlantic представили конкурсну пісню: як реагують у мережі

Колектив з Умані Our Atlantic став одним з 8 фіналістів Нацвідбору Євробачення-2022. Вони вже презентували конкурсну пісню під назвою "Моя любов".

Український гурт з Умані Our Atlantic випустив пісню "Моя любов". Її колектив представить 12 лютого на Національному відборі Євробачення-2022

Цікаво Національний відбір-2022: оголошено старт продажу квитків на конкурс

Our Atlantic презентував конкурсну пісню

Поки що колектив випустив лише композицію, без кліпу на неї. У пісні музиканти зачепили важливу тему аб'юзивних стосунків.

Чоловіки, жінки та будь-яка людина у світі може стати жертвою аб‘юзу. І дуже важливо вчасно вийти з цих стосунків. Аби потім не збирати себе по шматках,

– поділився Дмитро Бакал, автор слів на трек.

У пісні "Моя любов" Our Atlantic поєднали кілька музичних стилів: поп, диско, соул та фанк у стилі 70-х.

Our Atlantic – "Моя любов": слухайте пісню онлайн

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі вже почали оцінювати конкурсну пісню колективу. Їхні думки розділяються:

"Якість вашої музики завжди приємно дивувала. Магія для вух";

"Ну з цією піснею важко боротись за путівку на Євробачення. Але мене трошечки качає";

"Невже серед такої кількості заявок не було кращих пісень?! Не зрозуміло як вони потрапили у 8";

"Ну це ж очевидно – пісня не хітова, хочеться скоріше вимкнути… про яке Євробачення може йти мова";

"Як на мене, пісня не є конкурсною для Євробачення";

"Дякую відбору що відкриває такі круті гурти, пісна крута".