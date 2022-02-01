Украинская группа из Умани Our Atlantic выпустила песню "Моя любовь". Ее коллектив представит 12 февраля на Национальном отборе Евровидения-2022.

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Our Atlantic представил конкурсную песню

Пока коллектив выпустил только композицию, без клипа на нее. В песне музыканты затронули важную тему абьюзивных отношений.

Мужчины, женщины и любой человек в мире могут стать жертвой абьюза. И очень важно вовремя выйти из этих отношений. Чтобы потом не собирать себя по кускам,

– поделился Дмитрий Бакал, автор слов на трек.

В песне "Моя любовь" Our Atlantic объединили несколько музыкальных стилей: поп, диско, соул и фанк в стиле 70-х.

Our Atlantic – "Моя любовь": слушайте песню онлайн

Реакция сети

В комментариях пользователи уже начали оценивать конкурсную песню коллектива. Их мнения разделяются:

"Качество вашей музыки всегда приятно удивляло. Магия для ушей";

"Ну с этой песней трудно бороться за путевку на Евровидение. Но меня немножко качает";

"Неужели среди такого количества заявок не было лучших песен?! Не понятно, как они попали в 8";

"Ну это же очевидно – песня не хитовая, хочется поскорее выключить… о каком Евровидении может идти речь";

"По-моему, песня не является конкурсной для Евровидения";

"Спасибо отбору открывающему такие крутые группы, постная крутая".

Заметим, что мнения пользователей сети разделились относительно отрывка конкурсной песни KALUSH Orchestra "Стефания". Некоторые считают, что стиль рэпа не слишком удачен для Евровидения, а другие уже не могут дождаться полной версии трека.