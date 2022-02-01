Український гурт з Умані Our Atlantic випустив пісню "Моя любов". Її колектив представить 12 лютого на Національному відборі Євробачення-2022

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Our Atlantic презентував конкурсну пісню

Поки що колектив випустив лише композицію, без кліпу на неї. У пісні музиканти зачепили важливу тему аб'юзивних стосунків.

Чоловіки, жінки та будь-яка людина у світі може стати жертвою аб‘юзу. І дуже важливо вчасно вийти з цих стосунків. Аби потім не збирати себе по шматках,

– поділився Дмитро Бакал, автор слів на трек.

У пісні "Моя любов" Our Atlantic поєднали кілька музичних стилів: поп, диско, соул та фанк у стилі 70-х.

Our Atlantic – "Моя любов": слухайте пісню онлайн

Реакція мережі

У коментарях користувачі мережі вже почали оцінювати конкурсну пісню колективу. Їхні думки розділяються:

"Якість вашої музики завжди приємно дивувала. Магія для вух";

"Ну з цією піснею важко боротись за путівку на Євробачення. Але мене трошечки качає";

"Невже серед такої кількості заявок не було кращих пісень?! Не зрозуміло як вони потрапили у 8";

"Ну це ж очевидно – пісня не хітова, хочеться скоріше вимкнути… про яке Євробачення може йти мова";

"Як на мене, пісня не є конкурсною для Євробачення";

"Дякую відбору що відкриває такі круті гурти, пісна крута".

Зауважимо, так само думки користувачів мережі розділилися щодо уривка конкурсної пісні KALUSH Orchestra "Стефанія". Дехто вважає, що стиль репу не надто вдалий для Євробачення, а інші вже не можуть дочекатися повної версії треку.