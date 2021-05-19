Український гурт Go_A потрапив у фінал Євробачення-2021

Український етнофольк гурт Go_A виступив у першому півфіналі Євробачення-2021 з піснею SHUM. Після завершення голосування журі стало відомо, що українці потрапили у фінал конкурсу та зможуть представити свою країну на завершальному етапі шоу.
Згідно з результатами першого півфіналу Євробачення-2021, український гурт Go_A разом з іншими 9-ма представниками європейських країн залишиться у Роттердамі, аби виступити у фіналі конкурсу. Наразі невідомо, під яким номером виступлять земляки 22 травня.
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Євробачення 2021 перший півфінал – Go_A – SHUM: дивіться відео онлайн
Варто додати, що за тиждень до конкурсу букмекери одразу прогнозували Україні місце у першій десятці Євробачення-2021. Через кілька днів стане відомо, чи справдяться позитивні прогнози.
Хто потрапив у фінал з першого півфіналу Євробачення:
- Норвегія: TIX – Fallen Angel
- Ізраїль: Eden Alene – Set Me Free
- Росія: Manizha – Russian Woman
- Азербайджан: Efendi – Mata Hari
- Мальта: Destiny – Je Me Casse
- Литва: The Roop – Discoteque
- Кіпр: Elena Tsagrinou – El Diablo
- Швеція: Tusse – Voices
- Бельгія: Hooverphonic – The Wrong Place
- Україна: Go_A – SHUM