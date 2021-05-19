Український гурт Go_A потрапив у фінал Євробачення-2021

21:07

Український етнофольк гурт Go_A виступив у першому півфіналі Євробачення-2021 з піснею SHUM. Після завершення голосування журі стало відомо, що українці потрапили у фінал конкурсу та зможуть представити свою країну на завершальному етапі шоу.