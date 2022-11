Любителю окупованого Криму Філіпу Кіркорову не звикати до ганебних інцидентів. Черговий курйоз трапився з ним за кордоном біля магазину Dolce & Gabbana й потрапив на відео.

Кіркорова не хотіли пускати в Dolce & Gabbana

Вочевидь, Філіп Кіркоров прийшов накупити шмаття на зароблені в Путіна гроші, але охоронець не захотів пускати його всередину. "Ви не знаєте, хто я такий? Ви хочете скандал зараз?" – перелякано вигукнув так званий король російської естради.

Його підлеглий швидко пояснив іноземцю, що перед ним "один з найвідоміших поп-зірок Росії". На диво, той пустив окупантів у бутик Dolce & Gabbana, а Кіркоров навіть вичавив з себе "thank you very much" – "дуже дякую".

Українці вибухнули реакціями в коментарях. Хтось порадив Кіркорову натягувати онучі, хтось – їхати на шопінг у Білорусь, а хтось припустив, що охоронець якраз таки впізнав фаната війни:

"Їдь, чучело, по білоруський трикотаж";

"Підтримуй своїх рашистів й одягайся у вітчизняне – лапті, онучі в допомогу";

"Понеслося, а понтів! Хто він для Європи? Це тіло. Повинні знати в магазинах? Хіба не занадто?";

"Він реально думає, що його хтось знає за межами боліт?";

"Ця мерзота навіть у Дубаї у продавців магазинів огиду викликає. Яке воно огидне, чучело в пір'ях";

"Якраз сек'юріті знає, ху ти є, тому й зупинив, скандаліст";

"Ми знаємо, хто ти. Ти з мухоср*нська, армія якого краде в Україні унітази. Тому що грошей не мають. А ти по дорогим магазинам ходиш".

