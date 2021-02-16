Кіркорова досі не позбавили звання народного артиста України: Ткаченко пояснив чому

Серед нагород російського співака Філіпа Кіркорова, який підтримує окупацію Криму, досі залишається "Народний артист України". Міністр культури Олександр Ткаченко впевнений, що позбавити зірку звання можна, однак це матиме негативні наслідки.

53-річний співак Філіп Кіркоров, який називав себе представником Путіна на сцені та за останні шість років неодноразово виступав в Криму, досі залишається народним артистом України. Звання він зберігає навіть попри те, що є фігурантом бази "Миротворець". Однак Міністр культури та інформаційної політики України не радить позбавляти його титулу.

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Чому Ткаченко проти позбавлення Кіркорова звання народного артиста України

Олександр Ткаченко наголосив, що теоретично забрати у Філіпа Кіркорова звання народного артиста України можна. Проте він пояснив, що тоді доведеться переглянути державні нагороди інших митців. Наприклад, Алі Лорак, яка також досі залишається народною артисткою України.

Це звання надавалося колись, напевно, за його заслуги, коли він Ані Лорак возив на Євробачення. І тут ми ступаємо на тонкий лід, тому що народних артистів у нас чимало… Різниці між Кіркоровим і Лорак не бачу. Тому в цьому випадку складно пояснити, чому в когось забирати, а в когось – ні,

– наголосив Олександр Ткаченко.

Міністр культури додав, що забрати звання у всіх, хто відзначився заявами проти України небезпечно, адже ми живемо в демократичному суспільстві.

"Безпрецедентне до цього моменту рішення щодо санкцій проти каналів і рішення, яким ми збираємося наздоганяти тих, хто комусь не подобається, – це зовсім різні речі", – зауважив Ткаченко.

Нагадаємо, почесний титул Кіркоров отримав 2008 року від президента Віктора Ющенка "за вагомий особистий внесок у розвиток культурно-мистецьких зв'язків України і Росії". Тоді музикант підтримав Україну та виступив продюсером співачки Ані Лорак на конкурсі Євробачення-2008.



Віктор Ющенко, Ані Лорак і Філіп Кіркоров / Фото Михайла Марківа

Додамо, нещодавно Кіркорову заборонили в'їзд у Литву. Міністерство внутрішніх справ Литви внесло російського співака Філіпа Кіркорова у список "нев'їзних". Заборона триватиме 5 років. Причиною рішення стали гастролі артиста в Криму, який перебуває під окупацією Росії.