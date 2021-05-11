Продюсер спростував заяву про фейковий роман Кароль і Балана: фани йому не вірять

Днями продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк назвав роман Тіни Кароль і Дана Балана "синтетичним". Після розголосу в мережі та пресі він поспішив пояснити свою резонансну заяву та вибачитися перед зірками. Однак фани йому не вірять.

На воркшопі "Ніч нових ідей" Володимир Завадюк заявив, що історію кохання зіркових тренерів "Голосу країни" Тіни Кароль і Дана Балана вигадали заради рейтингів і хайпу. Тепер креативний продюсер спростував те, що саме він "змусив повірити Дана, що він цікавий Тіні, а Тіну, що Дан нею цікавиться".

Важливо Роман Тіни Кароль і Дана Балана вигадали заради рейтингів "Голосу країни"

"Слова для мого виступу були обрані не надто влучно, що спричинило неабияку кількість хибних інтерпретацій", – пояснив Завадюк в особистому профілі в інстаграмі.

Він підкреслив, що його завдання як продюсера – не синтетично створити, а вчасно помітити та показати "хімію" між тренерами. Романтична історія Тіни Кароль і Дана Балана нібито розвивалася на його очах під час зйомок двох сезонів вокального проєкту.

Хочу вибачитися перед Тіною та Даном, їхніми прихильниками, яких могла образити хибна інтерпретація мого висловлення,

– написав продюсер "Голосу країни".

Володимир Завадюк подякував Дана Балану "за нерв, який він приніс в "Голос", а Тіні – за багаторічну співпрацю, яка дала змогу створити безліч успішного контенту".

Реакція мережі

Думки глядачів "Голосу країни" розділилися. Більшість стверджує, що не вірить виправданням Володимира Завадюка:

"Геніальний перевзувач";

"Довіра підірвана вже дуже давно, і я просто перестала вірити в вашу щирість";

"Смішно читати";

"Зава задню ввімкнув";

"А як же синтетична любов?";

"Спочатку кажете одне, а потім зовсім інше".

Меншість все ж переконана, що роман Тіни Кароль і Дана Балана – це не фейк заради рейтингів, а реальність:

"Добре, що ви визнали свою помилку і вибачилися. Я думаю, що навіть сліпий може побачити любов між Дaном і Тіною. На тих, хто повірив, ваші слова не вплинули, а тих, хто не повірив у любов, не переконати навіть після того, як вони про це оголосять";

"Тішить, що ви можете визнати свою помилку".

Додамо, Володимир Завадюк не вперше коментує стосунки Тіни Кароль і Дана Балана. Він запевняв, що вірить в хімію між зірками.