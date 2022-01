Долгожданные музыкальные фестивали 2022 года смогут покорить любителей разных жанров музыки: фанатов рока, рэпа, поп-музыки и джаза. Вероятнее всего, все фестивали пройдут в связи с карантинными ограничениями и обязательным сертификатом о полной вакцинации. Поэтому не теряйте время и составляйте планы на ваше лучшее фестивальное лето!

Atlas Weekend 2022

Место: ВДНХ (Киев)

Время: 7 июля – 10 июля

Стоимость: 1300 – 7650 гривен

В этом году хедлайнером фестиваля будет американская группа Twenty One Pilots, которые должны были выступить еще в 2019 году, но тогда из-за карантина мероприятие отменили. Также готовится сет от Placebo. Стоимость входных билетов зависит от таких факторов: зона фестиваля (vip или обычная), лайн-ап, количество дней. Билеты на один фестивальный день будут стоить от 1300 до 1700 гривен. На три дня – 3 тысячи гривен. А вот билет на все дни фестиваля будет стоить от 3400 гривен. Пока организаторы еще не обнародовали всю программу фестиваля.



Atlas Weekend 2022 / Фото из фейсбука фестиваля

ZaxidFest 2022

Место: село Родатычи (Львовская область)

Время: 25 – 28 июня

Стоимость: 1600 гривен

Пока вся программа фестиваля еще неизвестна. В первый день ожидается выступление британского романтика Passenger. Также в этот день концерт даст культовая метал-группа Sepultura. Цена на все билеты одинаковая – 1600 гривен. А вот за кемпинг и парковку придется заплатить от 550 гривен.



ZaxidFest 2022 / Фото из фейсбука фестиваля

Faine Misto 2022

Место: ипподром в 7 километрах от Тернополя

Время: 28 июля – 1 августа

Стоимость: 1 600 гривен

Этот фестиваль объединяет всех любителей рока. Организаторы уже объявили лайн-ап фестиваля. В Украине выступит целый ряд рок-команд, в частности While She Sleeps, Alestorm, Perturbator, Lord Of The Lost. Цена на все билеты одинаковая – 1600 гривен. За кемпинг и парковку придется платить от 250 гривен.



Faine Misto 2022 / Фото из фейсбука фестиваля

Park Festival 2022

Место: Sky Family Park (Киев)

Время: 19.06; 10 – 11.07; 15 – 17.07

Стоимость: от 1649 гривен

UPark Festival привезет в Украину целый ряд уже легендарных коллективов. В частности, фанатов металла порадуют выступления Slipknot и Five Finger Death Punch. Будет петь также канадская поп панк-группа Sim-41. Кроме того, ожидаются сеты от Bullet for My Valentine, My Chemical Romance. И как вишенка на тортике – Gorillaz.

Стоит учитывать, что формат фестиваля не совсем удобен, потому что он будет проходить с разрывом. Первая порция года к нам приедет 19 июня, вторая – с 10 до 11 июля, а третья – с 15 до 17 июля. В один день будет всего три-четыре сета.



UPark Festival 2022 / Фото из фейсбука фестиваля

Leopolis Jazz Fest 2022

Место: Львов

Время: ориентировочно май – июнь

Стоимость: нет информации

Один из крупнейших фестивалей в Украине – Leopolis Jazz Fest. Он ежегодно проходит во Львове в июне, начиная с 2011 года. Украинский Leopolis Jazz Fest – одно из крупнейших джазовых событий в Европе. Организаторы фестиваля до сих пор не опубликовали лайн-ап, однако анонсировали, что фестиваль в 2022 году состоится. Билетов также в продаже до сих пор нет.



Leopolis Jazz Fest 2022 / Фото из фейсбука фестиваля

Бандерштат 2022

Место: село Рованцы, Волынская область

Время: 5 – 7 августа

Всеукраинский "фестиваль украинского духа", который проводится каждое лето на Волыни, в городе Луцке и окрестностях. Он является арт-визиткой этого края. Что интересно, на фестивале запрещено употреблять алкоголь, большинство фанатов приходят в вышиванках и семьями, и платят минимальную стоимость за входной билет.



Бандерштат 2022 / Фото из фейсбука фестиваля

UnderHill 2022

Место: аэродром UNDERHILL, село Подгорье, Ивано-Франковская область

Время: 3 – 6 июня

Стоимость: 400 – 1200 гривен

Это международный тематический музыкальный парк развлечений в Украине, который объединяет различные течения современной и поп-музыки, исполнителей из разных стран. В этом году там будут выступать такие исполнители как Тина Кароль, Kalush, Marcus Schulz, Claptone и другие.



UnderHill 2022 / Фото из фейсбука фестиваля

Respublica 2022

Место: город Каменец-Подольский, Хмельницкая область

Время: 23 – 25 сентября

Стоимость: 600 гривен

На этом фестивале собираются не только ценители музыки, но и искусства в целом. Он делится на разные части: художественную, литературную и музыкальную. Художественная часть происходит на территории старой и современной части города. Музыкальная часть представлена известными рок-группами из Украины и других стран мира.



Respublica 2022 / Фото из фейсбука фестиваля

Автор: Соломия Борух