На фестивалі в Лос-Анджелесі жорстоко вбили репера Drakeo the Ruler

28-річний репер Drakeo the Ruler отримав ножове поранення за лаштунками музичного фестивалю в Лос-Анджелесі. Зірку доставили в лікарню, але він помер від отриманих травм.

У суботу ввечері, 18 грудня, на стадіоні Banc of California відбувся масштабний фестиваль Once Upon A Time in LA – "Одного разу в в Лос-Анджелесі". Однак захід довелось зупинити. Близько 20:30 за місцевим часом за лаштунками сталася бійка за участю репера Drakeo the Ruler. Він отримав важке поранення – йому поцілили ножем у шию.

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На репера нібито напала група чоловіків, однак наразі нікого з них не заарештували. У критичному стані артиста терміново доставили в лікарню, але, за інформацією TMZ та інших джерел, врятувати його не вдалось. Drakeo the Ruler помер у 28 років.

Реакція організаторів на поранення Drakeo the Ruler

Після кривавого інциденту за кулісами на стадіоні розпочався хаос – публіка рушила до виходу. Тому фестиваль завершили достроково, а хедлайнери Snoop Dogg, 50 Cent, Ice Cube та The Game так і не вийшли на сцену.

Drakeo the Ruler – американський репер з Лос-Анджелеса, справжнє ім'я якого Даррелл Колдуелл. Він став відомий 2015 року завдяки треку Mr. Get Dough.



Артист неодноразово мав проблеми з законом. У січні 2017 його заарештували за незаконне зберігання зброї. Він вийшов з в'язниці лише в листопаді. У березні 2018 року Drakeo the Ruler запроторили за ґрати за підозрою у вбивстві. Йому загрожувало довічне ув'язнення, але рік тому репер вийшов на волю.