Розцінюємо як жанр містика: у "Файному місті" відреагували на антихристиянський виступ Batushka

Днями в мережі розгорівся скандал щодо неоднозначного виступу польського гурту Batushka на фестивалі "Файне місто", що біля Тернополя. Чимало гостей та мер міста обурились постановками, які виглядали як богохульські. У фестивалі вже пояснили для 24 каналу, що виступ гурту є відображенням певного жанру у мистецтві, на який прийшло подивитись чимало українців.

Представники фестивалю погоджуються, що ситуація, я склалась, досить неприємна, але вони "не мали на меті образити почуття вірян, запрошуючи даного артиста", а також "не прагнули образити чиїсь почуття чи віру, а навпаки створити атмосферу, де кожен почуватиметься комфортно та вільно".

До слова "Пропаганда богохульства та окультизму": у мережі скаржаться на фестиваль "Файне місто"

У музиці, як і в кіно чи театральному мистецтві є різні жанри: містика, жахи, мелодрама, комедія, вестерн... На фестивалі "Файне Місто" також є сцени для абсолютно різних жанрів, і відвідувачі, купуючи квиток, обирають сцену і артистів, які їм до вподоби. Саме виступ гурту Батюшка ми розцінюємо як жанр "містика", на який зібралось чимало відвідувачів, як з України та і з-за кордону,

– прокоментувала команда фестивалю.

Представники "Файного міста" додали, що врахують наслідки ситуації та надалі враховуватимуть думку як відвідувачів, так і тернополян при формуванні "лайн-апу" за допомогою форми-опитування на сайті фестивалю, яку вони розмістять за тиждень.

Чому розгорівся скандал на "Файному місті"

31 липня на фестивалі відбувся виступ польського гурту Batushka, який використовує у своїх перформансах елементи церковних обрядів. Неподалік Тернополя блек-метал гурт одягався у ряси, схожі на ті, що носять священники, а також використовував елементи церковних, літургійних обрядів. У них є 2 альбоми – "Літургія" та "Панахида".

Деякі відвідувачі заходу та користувачі мережі "здійняли шум" та засудили виступ, а мер Тернополя Сергій Надал заявив, що категорично проти проведення антихристиянських заходів у Тернополі.

Виступ гурту Batushka на "Файному місті 2021": відео